Почти как сталь, но с нюансами: лёгкие сплавы в танковой броне против кумулятивных снарядов Широко распространено мнение о том, что броня из лёгких сплавов, особенно алюминиевая, из-за своих невысоких физико-механических свойств пригодна исключительно для лёгких боевых машин по типу БМП и БТР и способна обеспечить защиту только от пуль и малокалиберных боеприпасов автоматических пушек.
Почти как сталь, но с нюансами: лёгкие сплавы в танковой броне против кумулятивных снарядов
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Юрий Ильинов
ФСБ предотвратила теракт на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» Российские спецслужбы предотвратили диверсию украинской военной разведки на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. Как уточняют в ведомстве, за подготовкой диверсии стоял лично глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*. В марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся Олегом. В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия - от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям - склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле – рассказали в ФСБ. Однако от совершения теракта на авианосце российский военнослужащий отказался, и обратился в специальные службы. После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима – подчеркивают в ведомстве. Там добавляют, что согласно заявлению «Олега», подготовку диверсии лично курировал глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов*. Напомним, ранее стало известно о попытке спецслужб Украины угнать на свою территорию российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. * - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
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18 час.
Юрий Ильинов
LA Times: Европа разочарована своим участием в бесконечных войнах, и не будет помогать США в противостоянии с Китаем Любопытный материал, касающийся настроений внутри Североатлантического альянса, в канун юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне опубликовало издание LA Times. В публикации подчеркивается, что, несмотря на очевидное сходство риторики западных лидеров в отношении российско-украинского конфликта и возможного противостояния США и Китая, помогать Штатам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Европа не будет. По мнению автора материала, у государств Старого Света, входящих в западный военный блок, нет в этом никакой необходимости и никакого желания. США ожидают, что Европа присоединится к их кампании по противодействию усилению Китая, точно так же, как союзники сплотились против вторжения России в Украину – пишет LA Times. При этом в публикации подчеркивается, что в настоящее время у Европы нет ни военных средств, ни политического аппетита, чтобы оказать существенную помощь США в сдерживании Китая в Азии. По мнению издания, европейцы уже разочарованы своим участием в бесконечных войнах после 11 сентября и опасаются склонности Америки к военным интервенциям. Издание считает, что делать далеко идущих выводов из того факта, что европейские военные начали осуществлять морское патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе, не стоит. Вооруженные силы европейских стран слишком слабо оснащены для полномасштабных военных миссий в дали от своих берегов. Половина немецких танков находится в ужасном состоянии, а ведь Германия - ведущая экономическая держава континента. Британия, некогда бывшая мировой державой, может исчерпать свой боезапас в течение двух месяцев интенсивных боевых действий. Армия Франции сократилась с 15 дивизий во времена холодной войны всего до двух сегодня – напоминает газета. По мнению редакции, даже если Европа захочет организовать полноценные военные базы в этом регионе, у нее просто нет достаточного количества средств на реализацию этих целей. Большая часть Европы, входящей в НАТО, с трудом сможет защитить себя от решительного российского нападения, не говоря уже о проецировании силы в Азии – подчеркивает LA Times. В этой связи, по мнению автора материала, публичным высказываниям европейских лидеров, которые они делают на различных саммитах, не стоит придавать большого значения. Закончив отстаивать демократию на международных саммитах, эти политические лидеры возвращаются в свои демократические страны, где их политика будет определяться и ограничиваться предпочтениями избирателей – резюмирует издание.
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18 час.
Юрий Ильинов
«Они быстро учатся»: Зеленский вдруг дал положительную характеристику российской армии Российские военные успешно осваивают новые технологии, применяют современное ракетное вооружение и беспилотники. Они быстро учатся. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал такую положительную характеристику российской армии в ходе открывшегося в Вашингтоне саммита НАТО, посвященного 75-летнему юбилею создания этой международной военно-политической организации. Похвалив Вооруженные силы РФ, украинский политик посетовал на недостаточное количество систем противовоздушной обороны, поставляемых странами Запада. Упомянул он и американские истребители F-16, которые скоро должны поступить на Украину от европейских союзников киевского режима. По мнению Зеленского, эта поставка, которая ожидается уже этим летом, не повлияет на ситуацию в зоне военных действий, так как ВСУ получат слишком мало самолетов. Будем честными. Это ничто - сказал он. По его словам, украинским военным требуется 128 западных истребителей, а не несколько десятков. Зеленский добавил, что требуемая им техника есть у союзников. В то же время американское руководство пообещало от лица США и союзных стран выделить на укрепление противовоздушной обороны Украины один миллиард долларов. А незадолго до этого президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал поставку западными странами Киеву пяти стратегических и нескольких десятков тактических систем ПВО, а также нескольких сотен зенитных ракет. Поставку стратегических систем противовоздушной обороны возьмут на себя США, Нидерланды, ФРГ, Италия и Румыния.
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18 час.
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