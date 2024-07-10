Почти как сталь, но с нюансами: лёгкие сплавы в танковой броне против кумулятивных снарядов

ФСБ предотвратила теракт на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» Российские спецслужбы предотвратили диверсию украинской военной разведки на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. Как уточняют в ведомстве, за подготовкой диверсии стоял лично глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*. В марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся Олегом. В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия - от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям - склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле – рассказали в ФСБ. Однако от совершения теракта на авианосце российский военнослужащий отказался, и обратился в специальные службы. После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима – подчеркивают в ведомстве. Там добавляют, что согласно заявлению «Олега», подготовку диверсии лично курировал глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов*. Напомним, ранее стало известно о попытке спецслужб Украины угнать на свою территорию российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. * - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом

Юрий Ильинов

LA Times: Европа разочарована своим участием в бесконечных войнах, и не будет помогать США в противостоянии с Китаем Любопытный материал, касающийся настроений внутри Североатлантического альянса, в канун юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне опубликовало издание LA Times. В публикации подчеркивается, что, несмотря на очевидное сходство риторики западных лидеров в отношении российско-украинского конфликта и возможного противостояния США и Китая, помогать Штатам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Европа не будет. По мнению автора материала, у государств Старого Света, входящих в западный военный блок, нет в этом никакой необходимости и никакого желания. США ожидают, что Европа присоединится к их кампании по противодействию усилению Китая, точно так же, как союзники сплотились против вторжения России в Украину – пишет LA Times. При этом в публикации подчеркивается, что в настоящее время у Европы нет ни военных средств, ни политического аппетита, чтобы оказать существенную помощь США в сдерживании Китая в Азии. По мнению издания, европейцы уже разочарованы своим участием в бесконечных войнах после 11 сентября и опасаются склонности Америки к военным интервенциям. Издание считает, что делать далеко идущих выводов из того факта, что европейские военные начали осуществлять морское патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе, не стоит. Вооруженные силы европейских стран слишком слабо оснащены для полномасштабных военных миссий в дали от своих берегов. Половина немецких танков находится в ужасном состоянии, а ведь Германия - ведущая экономическая держава континента. Британия, некогда бывшая мировой державой, может исчерпать свой боезапас в течение двух месяцев интенсивных боевых действий. Армия Франции сократилась с 15 дивизий во времена холодной войны всего до двух сегодня – напоминает газета. По мнению редакции, даже если Европа захочет организовать полноценные военные базы в этом регионе, у нее просто нет достаточного количества средств на реализацию этих целей. Большая часть Европы, входящей в НАТО, с трудом сможет защитить себя от решительного российского нападения, не говоря уже о проецировании силы в Азии – подчеркивает LA Times. В этой связи, по мнению автора материала, публичным высказываниям европейских лидеров, которые они делают на различных саммитах, не стоит придавать большого значения. Закончив отстаивать демократию на международных саммитах, эти политические лидеры возвращаются в свои демократические страны, где их политика будет определяться и ограничиваться предпочтениями избирателей – резюмирует издание.