Kaspi.kz в ходе IPO привлек $1 млрд

Финтех Kaspi.kz в ходе IPO разместил на бирже Nasdaq 11 300 000 американских депозитарных акций, каждая из которых представляет собой одну из обыкновенных акций компании, проданных Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и компанией Asia Equity Partners Limited по цене $92 за бумагу.