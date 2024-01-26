Остановил «Фердинанд» ценой жизни: в МО рассказали о подвигах при снятии блокады

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о подвиге командира роты автоматчиков 4 стрелкового полка 98 стрелковой дивизии сержанта Тимофея Федорова, который 21 января 1943 года в ходе боев за деревню Витино обездвижил немецкое самоходное орудие «Фердинанд».