С сотрудника комитета госэконадзора Ленобласти взыскали 270 тыс. за взятки

За эти деньги он должен был посодействовать возвращению конфискованной техники. Суд огласил приговор в отношении бывшего сотрудника Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Дмитрия Шмаркова, которого признали виновным в получении взятки.
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