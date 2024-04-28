Открытие шашлычного сезона спровоцировало рост цен на мясо

Оптовые цены на свинину и курицу выросли накануне шашлычного сезона, об этом пишет «Коммерсант».Рост цен вызван резко выросшим спросом на продукцию накануне майских праздников По данным участников рынка, за последнюю неделю апреля свинина и курятина в центре России в опте в среднем подорожала на 6–8%.