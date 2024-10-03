Вниманию жителей пгт Гвардейское Симферопольского района

Вниманию жителей пгт Гвардейское Симферопольского районаВ связи с отключением электроэнергии (по информации РЭС пгт Гвардейское Симферопольского района) 4 октября 2024 года офис «Мои Документы», расположенный по адресу: ул.
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