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Татар-информ

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Врач рассказал, кому опасно пить кокосовое молоко

Врач рассказал, кому опасно пить кокосовое молоко

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому опасно употреблять кокосовое молоко. Оно, в первую очередь, противопоказана тем, у кого аллергия на данный продукт питания.

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