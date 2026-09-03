Врач рассказал, кому опасно пить кокосовое молоко

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому опасно употреблять кокосовое молоко. Оно, в первую очередь, противопоказана тем, у кого аллергия на данный продукт питания.
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