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За рулем

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Эксперты подсчитали, во сколько обойдется содержание кроссовера Volga

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется содержание кроссовера Volga

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость владения кроссовером Volga K50 в комплектации «Комфорт».

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