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"Уже и до Шукшина добрались!": Ползучую диверсию обнаружили в ЕГЭ по русскому языку

"Уже и до Шукшина добрались!": Ползучую диверсию обнаружили в ЕГЭ по русскому языку

Царьград Фото: Олег Рукавицын. Царьград Ползучую идеологическую диверсию обнаружили в ЕГЭ по русскому языку, где чиновники решили пойти на откровенный подлог.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Кушнарев
Юрий Кушнарев

Эллочка-людоедка со своим словарным запасом - доктор филологии по сравнению с тобой.Надоел ты мне,малограмотный,мутный овощ.Общайся с себе подобными,а то как посмотрю на твою рожу,мутить начинает.Тебе уже и фотошоп не поможет.Прощай,неумный моралист,а лучше бы вообще бросил дрочить клаву,т.к. получается смешно,глупо и невпопад.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

это тот самый "пархатый" либерализЬм, не знающий, что такое борьба, живущий приспособленчеством на примитивном уровне "и вашим, и нашим". нет тех, кто "с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками", - нет контроля за всей этой мерзОтой, продающих страну через упрощенчество и подмены. прежние поколения умеют читать между строк, а новые? - вот им и чешут по ушам...