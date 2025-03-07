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Христиане и мусульмане-шииты восстали против новых властей Сирии. Они пришли к военной базе России и просят защитить их от геноцида

Христиане и мусульмане-шииты восстали против новых властей Сирии. Они пришли к военной базе России и просят защитить их от геноцида

В Сирии, в провинциях Латакия, Тартус и Эс-Сувейда, началось восстание мусульман-алавитов и христиан против боевиков группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), захвативших власть в стране.

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