Депутат раскритиковал ремонт ливневой канализации на Покровской в Орле

Глава градостроительного комитета облсовета Виталий Рыбаков подверг жесткой критике работы на улице Покровской, которые, по его мнению, не соответствуют никаким нормативам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым