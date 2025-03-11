Пассажиры рейса Чита-Москва застряли в Перми

В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область, самолет авиакомпании S7, следовавший из Читы в столицу страны, был вынужден совершить экстренную посадку в Перми.
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