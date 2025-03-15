Зеленский придумал новую провокацию против России

Власти Украины считают, что затяжная война с Россией будет неизбежной. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, добавив, что в таком исходе якобы виновата РФ, армия которой продолжает накапливать свои силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии