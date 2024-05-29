Белоруссия выходит из договора о вооружённых силах в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке участия в ДОВСЕ.В Белоруссии президент Лукашенко подписал закон о приостановке участия страны в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
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