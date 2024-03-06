В Улан-Удэ завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2024»

В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания, бытового обслуживания, обеспечение ГСМ.
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