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Закон, порядок, государство

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В Улан-Удэ завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2024»

В Улан-Удэ завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2024»

В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания, бытового обслуживания, обеспечение ГСМ.

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