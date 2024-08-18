Генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям

Следствие проверит обвиняемого в мошенничестве экс-замминистра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова на причастность к совершению других преступлений, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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