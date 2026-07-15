МИД Ирана: меморандума между Тегераном и Вашингтоном больше не существует Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади подчеркнул, чт.
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МИД Ирана: меморандума между Тегераном и Вашингтоном больше не существует Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади подчеркнул, чт.
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