Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Африканские добровольцы помогают российским военнослужащим в СВО

Африканские добровольцы помогают российским военнослужащим в СВО

На вопрос зачем они это делают — отвечают:"У нас на Родине стоит памятник ЧВК "Вагнер", хотим отплатить той же монетой, чтобы и нам поставили памятник в России, спасибо за вдохновение, спасибо за свободу, Россия" — заявил один из чернокожих.

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