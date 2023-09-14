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Опасения Запада: «Если Северная Корея начнёт военные поставки России, то они могут в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине»

Опасения Запада: «Если Северная Корея начнёт военные поставки России, то они могут в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине»

Первые полосы десятков крупных западных газет вышли со статьями о встрече глав России и КНДР. Больше других в этом плане отличилась (традиционно) ангажированная британская пресса, назвав встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына «встречей законченных диктаторов» и «кровавым союзом».

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