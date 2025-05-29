Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 340 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Споры на форуме - Мне кажется, что моя жена лесбиянка... Один раз застал ее голую с голой подругой у нас дома... ...Как жили и любили...
  • Лидия Санникова
    Киоски стояли на улицах. А стремиться не к чему было.Как советская вла...
  • Аршак Меликджанян
    аффффтор идиот, торговля алкоголем во все времена и у всех государств, не взирая на строй была есть и будет, сухой за...Как советская вла...

Крым 1925 года на цветных фото

По официальной версии цветной фотографии в СССР до конца 1920-х не существовало. Но ведь если учесть тот факт, что каждый год тысячи советских граждан бывали за рубежом, а среди них были и фотографы, и они, конечно, могли купить за границей всё, что необходимо, для цветной съёмки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх