Балка переменного сечения, двутавр или ферма — что выгоднее для металлических зданий

Выбор несущих конструкций — ключевой этап проектирования металлических зданий. Инженеры и застройщики часто сталкиваются с вопросом: что экономичнее и эффективнее использовать — балку переменного сечения, классический прокатный двутавр или решетчатую ферму? Каждое решение имеет свои преимущества и ограничения по металлоемкости, длине пролета, весу и стоимости монтажа.
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