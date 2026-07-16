Балка переменного сечения, двутавр или ферма — что выгоднее для металлических зданий

Выбор несущих конструкций — ключевой этап проектирования металлических зданий. Инженеры и застройщики часто сталкиваются с вопросом: что экономичнее и эффективнее использовать — балку переменного сечения, классический прокатный двутавр или решетчатую ферму? Каждое решение имеет свои преимущества и ограничения по металлоемкости, длине пролета, весу и стоимости монтажа.