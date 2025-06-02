Сальдо: экстренные службы ликвидируют последствия атак БПЛА в Геническом районе

Глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил благодарность сотрудникам МЧС, энергетикам и военной полиции за оперативную и слаженную работу по ликвидации последствий атаки беспилотника в Геническом районе.
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