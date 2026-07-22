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Царьград

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Паводок затопил 200 подворий в Якутии, эвакуированы 27 человек

Паводок затопил 200 подворий в Якутии, эвакуированы 27 человек

В Якутии проливной паводок затопил около 200 подворий. Сложная ситуация сложилась в Сунтарском, Олекминском и Эвено-Бытантайском районах.

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