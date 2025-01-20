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62ИНФО | Новости Рязани

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Семь рязанских улиц остались без света с утра 20 января

Семь рязанских улиц остались без света с утра 20 января

Ограничение ввели для реконструкции объектов электропитания. Света не будет до 15:00 на следующих улицах: улица Бабушкина, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 36, 38, 40, 42, 44, 46; 1-й проезд Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 16; улица Ломоносова, дома №№ 37, 39, 45, 47, 49, 47, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 64; улица Декабристов, дома №№ 9, 11, 13, 15, 21, 23, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; улица Гастелло, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 18, 20, 22, 24; улица Пугачёва, дома №№ 53, 55, уч.

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