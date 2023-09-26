В 26 регионах РФ сложилась чрезвычайная пожарная опасность

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о том, что в двадцати шести регионах Российской Федерации наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о том, что в двадцати шести регионах Российской Федерации наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.
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