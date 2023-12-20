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Подросток из Мелитополя пыталась потратить в Крыму огромную сумму, украденную у матери

Подросток из Мелитополя пыталась потратить в Крыму огромную сумму, украденную у матери

Юная жительницу Мелитополя украла у матери огромную сумм и сбежала в Крым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась мать девочки, которая заявила, что вместе с 15-летней дочерью пропали и почти 18 млн рублей, которые, по словам женщины, семья собирала на операцию родственнику.

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