Подросток из Мелитополя пыталась потратить в Крыму огромную сумму, украденную у матери

Юная жительницу Мелитополя украла у матери огромную сумм и сбежала в Крым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась мать девочки, которая заявила, что вместе с 15-летней дочерью пропали и почти 18 млн рублей, которые, по словам женщины, семья собирала на операцию родственнику.