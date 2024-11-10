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Царьград

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Китай и Россия - удар в спину. Насколько реальна сделка с США? Версия превращается в факт

Китай и Россия - удар в спину. Насколько реальна сделка с США? Версия превращается в факт

Востоковед Николай Вавилов оценил популярный среди политологов сценарий о том, что избранный президент США Дональд Трамп развернёт Россию против Китая.

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