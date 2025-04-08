Выяснилось, что россияне стали чаше бронировать отели на майские праздники

Также эксперты назвали самые популярные туристические направления В 2025 году в процессе планирования россиянами майских праздников прослеживается выраженная тенденция — смещение предпочтений туристов в сторону комфортного размещения, об этом радио Sputnik сказал PR-директор сервиса «Яндекс Путешествия» Артур Большаков.