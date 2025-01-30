ВСУ нанесли массированный удар не менее 30 снарядами по Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар не менее 30 снарядами по Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале.
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