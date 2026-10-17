«Какое-то помутнение в голове». Виталий Петров – о поступке Хэмилтона в СингапуреFerrariПервый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров поделился мнением о том, почему Льюис Хэмилтон проигнорировал указание команды Ferrari заехать на пит-стоп.