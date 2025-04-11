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Царьград

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Константинов: украинский конфликт может завершиться не раньше 2025 года

Константинов: украинский конфликт может завершиться не раньше 2025 года

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, считает, что быстрое завершение украинского конфликта не стоит ожидать.

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