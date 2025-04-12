«Бессмертный полк» в Ташкенте должен пройти под символами победы

Акция «Бессмертный полк» в Ташкенте должна пройти под символами победы в Великой Отечественной войне, например, с советской символикой и красным знаменем, заявил организатор акции в Ташкенте Тимур Исмаилов, сообщает 12 апреля РИА Новости.
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