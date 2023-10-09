Не просто прыщ: как отличить фолликулит от акне (и справиться с ним)

Прыщи — одно из самых неприятных воспалительных состояний кожи. Однако ситуация может еще больше усложниться, если это не акне, а фолликулит… Что может быть неприятнее, чем обнаружить утром на лице маленькие красные гнойники.
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