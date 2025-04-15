РСПП готовит предложения по условиям возвращения иностранных компаний

Рабочая группа предпринимателей, созданная на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение источников.