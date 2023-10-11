Нетаньяху объявил о создании в Израиле чрезвычайного правительства

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху официально заявил о формировании в стране чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца, решение принято на фоне начала активных боевых действий.
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