Российский посол рассказал о возможной отправке войск Финляндии на Украину

Финские власти в будущем могут принять решение об отправке своих бойцов на Украину. Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в данном вопросе, рассказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, пишет ТАСС.
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