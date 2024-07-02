Юрист Георгиева: за мат в общем чате грозит штраф

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за оскорбление человека в публичном пространстве и неважно, в какой именно сфере это произошло, сообщила юрист Алла Георгиева в интервью РБК.
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