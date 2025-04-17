В северно-восточной части Астрахани завтра выключат холодную воду

Несколько крупных микрорайонов, поселков и сел останутся на полдня без питьевого водоснабжения. Весенний останов холодной воды в городе продолжается: на очереди северно-восточная часть Астрахани, а именно микрорайоны Бабаевского, Астрахань-2, Станция Болдинской пристани, поселки Кири-Кили, Караагаш, село Растопуловка, ПГУ-235.