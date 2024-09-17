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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по опорному пункту противника на Правобережье Днепра

Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по опорному пункту противника на Правобережье Днепра

Выполнив боевую задачу, расчет РСЗО уводит боевую машину в тыловой район для перезаряжания. .

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