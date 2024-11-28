Финансовый эксперт Григорьев рассказал, как планировать новогодние расходы

Финансовый эксперт Владимир Григорьев советует русским грамотно планировать новогодние расходы. Он рекомендует сначала выделять средства на обязательные траты, а уже затем думать о подарках, учитывая специфику выплат в конце года.
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