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Финансовый эксперт Григорьев рассказал, как планировать новогодние расходы

Финансовый эксперт Григорьев рассказал, как планировать новогодние расходы

Финансовый эксперт Владимир Григорьев советует русским грамотно планировать новогодние расходы. Он рекомендует сначала выделять средства на обязательные траты, а уже затем думать о подарках, учитывая специфику выплат в конце года.

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