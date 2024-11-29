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В главке Следкома впервые совершили преступление

В главке Следкома впервые совершили преступление

Сотрудник ведомства похитил вещдоки в виде драгоценностей и ценных вещей.В Москве впервые признали местом преступления главное здание центрального аппарата Следственного комитета России.

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