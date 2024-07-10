ИИтоги июня 2024 г.: все жанры, кроме скучного

Слева — робот Mika, глава компании Dictador; справа — виртуальная Tang Yu из NetDragon Websoft (источники: TBS News; China Daily) ⇡#А вот и наш ИИсполнительный директор «Искусственный интеллект лишит сотни миллионов людей работы», — то и дело предупреждают алармисты.