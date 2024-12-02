Агентскую группу «Крыльев Советов» проверят на причастность к мошенничеству

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру, в котором просит провести проверку и дать оценку решениям по поводу госфинансирования футбола, принятым в бытность его предшественника Дмитрия Азарова, а также сделкам, проводимым агентской группой Павла Андреева, связанные с местным ФК «Крылья Советов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии