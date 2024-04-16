В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

Сам все решил, не посоветовался: Почему со скандалом уволили хирурга, пришившего малышу лицо на юге РоссииВрач, пришивший ребенку лицо на Кубани, не сможет проводить операции в госклиниках Взрослые, ни на что не надеясь, подняли клочки ткани с земли, сунули их… в стеклянную банку.