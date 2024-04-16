Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

Сам все решил, не посоветовался: Почему со скандалом уволили хирурга, пришившего малышу лицо на юге РоссииВрач, пришивший ребенку лицо на Кубани, не сможет проводить операции в госклиниках Взрослые, ни на что не надеясь, подняли клочки ткани с земли, сунули их… в стеклянную банку.

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Комментарии
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Дмитрий Ковера
Прежде, следует узнать, кого взяли на место этого Дикарёва, и сразу всё станет ясно...:)
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Хочется спросить ...тех кто его уволил....ВЫ В СВОЁМ УМЕ???
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18 час.
Николай Кочергин
Нашли повод убрать несговорчивого специалиста.
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10 час.

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