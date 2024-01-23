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Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа

Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа

Насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил во вторник, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

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