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Никита Мазепин вернулся в международный автоспорт – и сразу выиграл гонку

MotoparkБывший гонщик Формулы 1 Никита Мазепин впервые за несколько лет вернулся к полноценным соревнованиям на международной арене и выиграл первую гонку.

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