Китайский гороскоп 2025. Как Крысе ужиться с Зелёной Змеёй и почему это её год перемен Ольга Вайленко2025 год Зелёной Деревянной Змеи обещает стать периодом, насыщенным событиями, изменениями и шансами для представителей знака Крысы.