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Отказ от российских энергоносителей ударил по населению стран ЕС и НАТО

Отказ от российских энергоносителей ударил по населению стран ЕС и НАТО

Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что отказ Евросоюза и НАТО от российских энергоносителей обернулся стагнацией и рекордной инфляцией для стран-членов этих объединений.

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