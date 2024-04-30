Сальдо: бригады ВСУ потеряли до 45 человек в районах Степногорска и Преображенки

За сутки российская группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 3-й и 118-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах города Степногорск и села Преображенка Запорожской области.
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