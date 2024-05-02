Полиция в метро Москвы менее чем за час задержала подозреваемого в краже

В Московском метрополитене сотрудникам полиции понадобилось менее часа, чтобы установить личность и задержать подозреваемого в краже смартфона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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