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Полиция в метро Москвы менее чем за час задержала подозреваемого в краже

Полиция в метро Москвы менее чем за час задержала подозреваемого в краже

В Московском метрополитене сотрудникам полиции понадобилось менее часа, чтобы установить личность и задержать подозреваемого в краже смартфона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
МОЛОДЦЫ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!! Не ожидала даже такого быстрого положительного  результата.
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16 час.

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